Здоровье 26 апреля 2023, 12:50 Диетолог Плотникова рассказала, что сахарозаменители могут стать причиной инфаркта

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Многие производители заменяют чистый сахар в продуктах на синтетические подсластители. О вреде сахарозаменителей рассказала диетолог Кристина Плотникова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, ненатуральные добавки способны увеличить риски развития инфаркта и заболеваний головного мозга. Кроме того, употребление сахарозаменителей негативно влияет на работу ЖКТ.

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Как сообщил сайт kp.ru, также синтетические подсластители могут спровоцировать появление избыточного веса и диабета.