Диетолог Плотникова посоветовала не употреблять льняное масло натощак

Диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова развеяла миф о пользе ложки льняного масла натощак по утрам. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

По словам эксперта, льняное масло содержит множество ненасыщенных жирных кислот и витаминов, однако в некоторых случаях оно может спровоцировать диарею.

«Жир, это относится ко всем маслам, на голодный желудок обладает желчегонным эффектом. При наличии камней в желчном пузыре прием льняного масла по утрам может закончиться перекрытием желчного протока и операцией», — сказала она.

Диетолог отметила, что льняное масло в салатах и готовых блюдах принесет гораздо больше пользы.

«В этом случае масло принесет гораздо больше пользы. Льняное масло способствует снижению холестерина, улучшению работы почек, разжижению вязкой крови, нормализации метаболизма, укреплению волос и ногтей, повышению умственной работоспособности и снятию тревожности. И это далеко не полный список», — резюмировала Плотникова.