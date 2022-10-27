Диетолог Плато заявил, что питание зависит от рода деятельности человека | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 15:38 Диетолог Плато заявил, что питание зависит от рода деятельности человека Диетолог Плато: главное — понимать, чем человек будет заниматься после завтрака Unsplash

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Врач-диетолог Алекс Плато в разговоре с «Общественной службой новостей» заявил о том, что при выборе человека вести здоровый образ жизни и правильно питаться важно не только то, из чего будет состоять рацион питания, но и род деятельности.

Например, если человек после завтрака садится работать за компьютер, то завтрак должен состоять преимущественно из белковых продуктов. Если же он идет трудиться на завод — завтрак должен быть углеводным.

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«Это яйца, творог, курица, рыба, мясо. И овощи. Для тех, кто занимается физическим трудом, белок не менее важен, но к нему надо добавлять углеводы. Каши, например, овсянка, хлеб», — добавил Плато.

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Что же касается ужина, специалист отметил, что во время вечернего приема пищи не следует употреблять углеводы, поскольку они вряд ли расходуются до сна. У человека, который за день потратил мало энергии, ужин, как и завтрак, должен быть преимущественно белковым, заключил диетолог.