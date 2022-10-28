Диетолог Плато опроверг мифы о правильном питании | 360°

Здоровье 28 октября 2022, 01:38 Диетолог Плато опроверг мифы о правильном питании Диетолог Плато разделял миф о запрете питания после шести вечера Фото: Freepik / stockking

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Некоторые люди в попытках похудеть отказываются от еды после шести вечера. Однако, по словам диетолога Алекса Плато, вопреки распространенному мифу питаться по вечерам можно, а иногда даже нужно. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист пояснил, что время приема пищи никаким образом не сказывается на стройности человека. Он подчеркнул, что пища является топливом для организма человека. По этой причине есть в нужно в то время, когда вы испытываете голод.

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Гораздо большее влияние на фигуру и здоровье человека оказывает качество употребляемых продуктов. Плато сравнил человеческий организм в машиной. Если заливать в автомобиль плохой бензин, то мотор и остальные составляющие будут работать значительно хуже. Аналогичный принцип и в организме человека.

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«Лучше не слушать специалистов, которые заявляют, что нельзя есть после шести вечера или что необходимо принять пищу в восемь утра. Биологические часы работают не так», — пояснил медик.