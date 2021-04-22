Диетолог: питьевую воду нельзя заменять минеральной
Диетолог Елена Златинская рассказала, что нельзя регулярно пить минеральную воду без назначения врача. Об этом сообщило ИА Nation News.
Она отметила, что это может повлечь за собой нарушение баланса веществ в организме.
«Лечебно-столовые и лечебные воды с высоким содержанием солей и минералов должны назначаться врачом», — подчеркнула диетолог.
Она отметила, что минеральная вода имеет различный состав и должна применяться при конкретных проблемах в организме.
«Гидрокарбонатную рекомендуется пить при болезнях желудка, поджелудочной железы, кишечника, печени, мочевыводящих путей», — привела пример Златинская.