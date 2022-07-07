Диетолог Писарева рассказала, каким должен быть правильный завтрак

Диетолог Ирина Писарева перечислила правила полезного завтрака. Об этом сообщило ИА Nation News.

В первую очередь она посоветовала отказаться от колбасы и других продуктов из переработанного мяса, так как они повышают риск различных заболеваний.

Перед завтраком следует выпить стакан воды. Кроме того, важно завтракать в одно и то же время, добавила Писарева.

Лучше заранее спланировать свой рацион, чтобы не готовить впопыхах. Это поможет избежать употребления вредной еды, отметила врач.

«Это позволит не хватать что попало, не есть бутерброды. Заранее можно приготовить сырники, чтобы утром их оставалось только подогреть. Можно сделать „ленивую овсянку“: использовать геркулес, йогурт, свежие фрукты, орешки», — рассказала она.

Также важно учитывать баланс белков, жиров и углеводов, добавила диетолог. В рацион следует включить продукты со сложными углеводами — например, цельнозерновой хлеб или овсянку, белки — яйца или творог. Важны и полезные жиры: их можно найти в орехах и авокадо.