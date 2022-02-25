Диетолог Писарева рассказала, как сделать блины менее калорийными

Скоро начинается Масленица, и многие ищут способ отметить праздник без большого вреда для здоровья и фигуры, передала «Вечерняя Москва». Диетолог Ирина Писарева назвала несколько способов сделать блины менее калорийными.

Обычную белую муку в блинном тесте можно заменить на цельнозерновую. Можно попробовать также использовать рисовую или кукурузную муку. Кроме того, в тесто для блинов можно не добавлять сахар.

«Сахар — это главный ингредиент калорийности здесь. Я не вижу смысла добавлять его в блины, считаю здесь этот ингредиент лишним. Если мы едим блин со сладкой начинкой или топпингом, то он и так будет сладким. А если употребляем его с рыбой или мясом, то зачем там сладость?» — считает диетолог.

Писарева добавила, что если все-таки хочется сладких блинов, можно использовать сахарозаменитель. Наконец, вместо молока в блинах можно использовать воду.

«На вкус это, конечно, повлияет. Но если при этом приготовить блины на топленом масле, то они все равно получатся достаточно жирными и вкусными», — отметила Писарева.