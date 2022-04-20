Диетолог Писарева рассказала, как приготовить безопасные для диабетиков куличи

Люди, страдающие сахарным диабетом, тоже могут поесть куличей на Пасху, однако готовить их нужно определенным образом. Как — для NEWS.ru рассказала спортивный диетолог Ирина Писарева.

Вместо сахара в куличи нужно добавить сахарозаменители, не повышающие гликемический индекс: стевию или эритрит. Также лучше использовать не обычную белую муку, а муку грубого помола, цельнозерновую — льняную или кукурузную.

«Они более плотные. Кулич получится не такой воздушный, но по крайней мере тесто не такое рыхлое, и булка в организме диабетика не сразу превращается в глюкозу. Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и мука», — сказала диетолог.