Здоровье 17 ноября 2022, 12:04 Диетолог Писарева рассказала, как избежать переедания на Новый год Диетолог Писарева: чтобы избежать переедания, необходимо соблюдать питьевой режим freepik

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Соблюдение питьевого режима поможет не съесть лишнего во время новогоднего застолья. Об этом изданию NEWS.ru рассказала диетолог Ирина Писарева.

В течение дня человек должен выпивать минимум полтора литра чистой питьевой воды. Если соблюдать это правило, то организму будет меньше хотеться есть, а уж тем более есть что-то вредное.

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«Таким образом, при соблюдении оного вы меньше съедите, так как желудок уже будет занят водой, а также минимизируете последствия похмелья и улучшите метаболизм», — добавила диетолог.

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Что же касается новогодних блюд, Писарева предложила в качестве заправки использовать нежирную сметану. Она также посоветовала есть меньше салатов, где используется майонез.

Новогодний стол стоит разнообразить овощами и фруктами. Такая пища, по словам специалиста, поспособствует быстрому пищеварению, а следовательно, легкости и комфорту.

Ранее диетолог Ирина Писарева посоветовала не употреблять в пищу горькую дыню.