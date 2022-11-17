17 ноября 2022, 12:04
Диетолог Писарева рассказала, как избежать переедания на Новый год
Диетолог Писарева: чтобы избежать переедания, необходимо соблюдать питьевой режим
Соблюдение питьевого режима поможет не съесть лишнего во время новогоднего застолья. Об этом изданию NEWS.ru рассказала диетолог Ирина Писарева.
В течение дня человек должен выпивать минимум полтора литра чистой питьевой воды. Если соблюдать это правило, то организму будет меньше хотеться есть, а уж тем более есть что-то вредное.
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«Таким образом, при соблюдении оного вы меньше съедите, так как желудок уже будет занят водой, а также минимизируете последствия похмелья и улучшите метаболизм», — добавила диетолог.
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Что же касается новогодних блюд, Писарева предложила в качестве заправки использовать нежирную сметану. Она также посоветовала есть меньше салатов, где используется майонез.
Новогодний стол стоит разнообразить овощами и фруктами. Такая пища, по словам специалиста, поспособствует быстрому пищеварению, а следовательно, легкости и комфорту.
Ранее диетолог Ирина Писарева посоветовала не употреблять в пищу горькую дыню.
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