24 апреля 2023, 16:09
Диетолог Писарева посоветовала отказаться от мяса людям с нарушением обмена веществ
Некоторым людям стоит отказываться от употребления мяса. Нутрициолог, диетолог Ирина Писарева рассказала, кому не стоит есть этот продукт. Об этом сообщила Pravda.Ru.
По словам специалиста, от мяса лучше отказаться людям с нарушением обмена веществ. Оно способно ухудшать метаболизм и мешать оттоку мочевой кислоты. В качестве альтернативы стоит выбирать курицу.
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Кроме того, тем, кто страдает от почечной недостаточности, тоже стоит воздержаться от шашлыков. Наконец, исключить мясо нужно людям с повышенным холестерином и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, написал «ФедералПресс».
Питание
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