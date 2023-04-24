Здоровье 24 апреля 2023, 16:09 Диетолог Писарева посоветовала отказаться от мяса людям с нарушением обмена веществ

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Некоторым людям стоит отказываться от употребления мяса. Нутрициолог, диетолог Ирина Писарева рассказала, кому не стоит есть этот продукт. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, от мяса лучше отказаться людям с нарушением обмена веществ. Оно способно ухудшать метаболизм и мешать оттоку мочевой кислоты. В качестве альтернативы стоит выбирать курицу.

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Кроме того, тем, кто страдает от почечной недостаточности, тоже стоит воздержаться от шашлыков. Наконец, исключить мясо нужно людям с повышенным холестерином и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, написал «ФедералПресс».