Диетолог Писарева посоветовала не употреблять в пищу горькую дыню

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что горчащая на вкус дыня может вызвать отравление или привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом написал сайт Ura.ru.

Некоторые люди, съедая такую дыню, могут также заполучить аллергические реакции.

«Вкус дыни может быть горький, но это значит, что-либо не соблюдались условия выращивания, либо были добавлены какие-то химические соединения. Например, было превышено содержание нитратов. Есть такую дыню нежелательно, так как это может вызвать и отравление, и создать различные проблемы с ЖКТ. Также могут появиться аллергические реакции на такие химические соединения. При этом есть специфический горький сорт дыни, индийский, похожий на тыкву, но это растение используется в качестве специй», — добавила Писарева.

Как заметил диетолог, эндокринолог Антон Поляков, нитраты из дыни в организме могут превращаться в более токсичные соединения, вплоть до канцерогенных компонентов.