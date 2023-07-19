Здоровье 19 июля 2023, 12:10 Диетолог Писарева посоветовала людям старше 50 лет снизить потребление красного мяса

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Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что людям старше 50 лет необходимо снизить потребление красного мяса, заменив его на курицу, индейку и перепелку.

Помимо белого мяса стоит добавить в рацион жирные сорта рыбы и морепродукты, которые содержат большое количество омега-3. Медик объяснила, что жирные кислоты положительно влияют на память и внимание.

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При этом Писарева подчеркнула, что полностью убирать белок из рацион не стоит. С возрастом у людей из-за недостатка этого компонента начинает провисать и стареть кожа.