Здоровье 12 сентября 2023, 15:06 Диетолог Писарева: отравление может возникнуть после употребления арбуза из-за влияния патогенных бактерий

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Симптомы отравления могут возникнуть после употребления некачественного арбуза из-за влияния патогенных бактерий на организм человека. Об этом сообщила нутрициолог, диетолог Ирина Писарева в беседе с RT.

По словам специалиста, бактерии могут оказаться в арбузе в результате начала процесса гниения. В таком случае после употребления токсичной мякоти человеку придется обратиться за медицинской помощью.

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Кроме того, отравиться арбузом можно, если для его выращивания фермеры использовали пестициды, сообщили «Дни.ру».