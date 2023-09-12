12 сентября 2023, 15:06
Диетолог Писарева: отравление может возникнуть после употребления арбуза из-за влияния патогенных бактерий
Симптомы отравления могут возникнуть после употребления некачественного арбуза из-за влияния патогенных бактерий на организм человека. Об этом сообщила нутрициолог, диетолог Ирина Писарева в беседе с RT.
По словам специалиста, бактерии могут оказаться в арбузе в результате начала процесса гниения. В таком случае после употребления токсичной мякоти человеку придется обратиться за медицинской помощью.
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Кроме того, отравиться арбузом можно, если для его выращивания фермеры использовали пестициды, сообщили «Дни.ру».
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