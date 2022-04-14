Диетолог Писарева объяснила, почему люди толстеют

Люди набирают лишний вес, поскольку потребляют за день больше калорий, чем могут потратить, однако причины набора веса могут быть комплексными — от генетики до психосоматики. Об этом Life рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Самая главная причина — слишком большое количество калорий. Необходимое количество калорий в день нужно рассчитывать индивидуально, исходя из возраста, параметров человека и уровня физической активности. Если с калорийностью все в порядке, причиной набора веса могут стать проблемы с гормональным фоном — необходимо обратиться к врачу и сдать ряд анализов, чтобы установить причину. Кроме того, к полноте может приводить постоянный стресс, поскольку людям свойственно «заедать» проблемы и тревоги.