Здоровье 23 ноября 2022, 12:54 Диетолог Писарева объяснила, как сахарозаменители влияют на организм Диетолог Писарева: синтетические сахарозаменители опасны образованием канцерогенов Unsplash

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Синтетические сахарозаменители, в отличие от натуральных, образуют в организме человека канцерогенные вещества. Об этом РИА ФАН рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Медик уточнила, что синтетические сахарозаменители опасны именно в термообработанном виде.

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«Также синтетические сахарозаменители часто вызывают аллергии и другие патологии, нарушают микробиом кишечника, поэтому стоит с ними быть аккуратными», — добавила врач.

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Единственная польза таких сахарозаменителей, как отметила Писарева, заключается в отсутствии калорий и повышении гликемического индекса.

К натуральным заменителям относятся стевия, эритрит и фруктоза, но среди них тоже не все полезные.

«Научно доказано, что фруктоза негативно влияет на организм, ее избыток преобразуется в жир, чаще всего, на внутренних органах. Если все-таки нужно заменить сахар, то можно попробовать использовать стевию», — резюмировала диетолог.