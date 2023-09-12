Здоровье 12 сентября 2023, 18:31 Диетолог Писарева назвала гречневую кашу самой полезной для людей старше 50 лет

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Гречневая каша, которая при варке сохраняет в себе почти все полезные компоненты, является самой полезной для здоровья людей старше 50 лет. Об этом сообщила врач-диетолог Ирина Писарева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в такой каше содержится большое количество меди, которая способствует усвоению железа. Кроме того, у гречки низкий гликемический индекс.

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Врач также посоветовала людям старше 50 лет варить дикий рис — блюдо отлично подходит при инсулинорезистентности. Самой бесполезной для здоровья кашей считается манка, добавила диетолог.