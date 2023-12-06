Здоровье 06 декабря 2023, 11:06 Диетолог Писарева: на ужин подойдут блюда из быстро усваиваемого белка

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Вечерний рацион должен быть легким, на ужин отлично подойдут блюда из быстро усваиваемого белка. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, предпочтение следует отдать рыбе нежирных сортов, курице, индейке яйцам и кисломолочным продуктам. Также в вечерний прием пищи стоит включить гарнир из овощей, квашеную капусту или кимчи.

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Диетолог отметила, что самым оптимальным временем для ужина считается период с 18 до 19 часов. Кроме того, Писарева посоветовала исключить из вечернего рациона быстрые углеводы.