Диетолог Пигарева: сезонные овощи и фрукты полезнее тепличных

Диетолог Юлия Пигарева рассказала, что сезонные овощи и фрукты полезнее тех, что выращены в теплицах. Об этом сообщил «Мир 24».

По данным utro.ru, многие овощи и фрукты могут храниться весьма долго. При правильном хранении в них остаются витамины в течение всей зимы. Поэтому они гораздо полезнее продуктов, которые выращивали в теплицах.

«Лучше отдавать предпочтение сезонным овощам, но можно периодически добавлять в рацион и несезонные. Тепличные помидоры и огурцы зимой также можно употреблять, в них содержится чуть меньше полезных витаминов, чем летом, но тем не менее они есть», — рассказала Пигарева.

Также она отметила, что при этом зимой и весной следует принимать витамины. Так как в этот период полезных веществ из продуктов недостаточно для организма. Лучше всего сдать анализ и подобрать комплекс витаминов с врачом, заключил диетолог.

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