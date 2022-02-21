Диетолог Пигарева посоветовала выбирать правильное время для десерта, чтобы не навредить здоровью

Заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В. В. Виноградова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Пигарева заявила, что содержащие большое количество быстрых углеводов и жиров сладости не смогут навредить организму лишь в одном случае. Для десерта, по словам специалиста, необходимо выбирать правильное время, сообщила радиостанция Sputnik.

«Десерт — это большое количество углеводов и жиров, причем не всегда правильных, а еще там большое количество калорий. На мой взгляд, десерт следует есть после обычной еды. Это более правильно, чем есть сладости просто так. Надо понимать, что когда вы съедаете основное блюдо, то после этого уменьшается шанс, что вы съедите большое количество десерта. Мы наедимся основным блюдом и не захотим много есть потом», — добавила Пигарева.

Она отметила, что предотвратить резкое повышение сахара в крови можно в том случае, если съедать перед десертом качественный продукт, например, белок с овощами. После такой еды шанс съесть большое количество десерта точно будет минимальным. Сахар, таким образом, не даст сильную нагрузку на поджелудочную железу, заключила специалист.