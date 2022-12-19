Здоровье 19 декабря 2022, 22:20 Диетолог Пичугина рассказала, какие новогодние блюда являются самыми полезными Диетолог Пичугина посоветовала есть на Новый год холодец и домашние десерты

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Домашний холодец, десерты и морс являются одними из самых полезных блюд на новогоднем столе. Таким мнением поделилась врач-диетолог МОНИКИ Инна Пичугина. Об этом сообщил News.ru.

В период праздников специалист посоветовала воздержаться от чрезмерного количества жирных и соленых блюд. В противном случае это может негативно сказаться на здоровье. Кроме того, в сочетании с алкогольными напитками они могут спровоцировать приступ панкреатита.

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«Ограничьте себя в солениях, маринованных овощах и копченостях. От колбасных изделий и сыра тоже лучше отказаться из-за большого количества соли, которая при избыточном употреблении ее и алкоголя может спровоцировать гипертонический криз», — отметила врач.

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Кроме того, в новогодний период стоит добавить в свой рацион как можно больше овощей, фруктов и запеченных блюд из мяса, птицы или рыбы. Пичугина отметила также, что в праздники стол не должен ломиться от еды. Необходимо соблюдать меру.