Диетолог Пичугина рассказала, как питаться во время жары

Главный специалист-диетолог Министерства здравоохранения Московской области Ирина Пичугина дала россиянам рекомендации по питанию во время жаркой погоды. Об этом сообщило «Радио 1».

По словам специалиста, разным людям подойдет разное питание. Все зависит от физиологических особенностей организма. Например, подходящая диета для одного человека может быть крайне противопоказана другому.

«Если человек активно занимается физическими нагрузками, то он может потреблять в пищу любые продукты, правда, в пределах разумного», — процитировали «Дни.ру» слова диетолога.

Во время жары Пичугина напомнила о важности соблюдать режим питания. Специалист подчеркнула, что иногда из него можно выбиваться, однако злоупотреблять этим не стоит.

Ранее главный врач сети клиник «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие напитки смогут лучше всего утолить жажду в летнюю жару. По ее словам, для утоления жажды отлично подойдет чай и минеральная вода.