Диетолог Перевалова рассказала, кому нельзя есть тыкву | 360°

Здоровье 18 октября 2022, 12:01 Диетолог Перевалова рассказала, кому нельзя есть тыкву Диетолог Перевалова: воздерживаться от тыквы стоит при обострении гастрита и панкреатита unsplash

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Врач-диетолог Ольга Перевалова в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщила, что здоровый человек может без всяких проблем есть тыкву хоть каждый день, однако тем, у кого имеются проблемы с органами ЖКТ, стоит отказаться от употребления этого продукта в период обострений.

«Воздерживаться от тыквы стоит при обострении желудочно-кишечных заболеваний: при остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также при отравлениях», — отметила медик.

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Связано это с тем, что в тыкве, как и других овощах, содержится грубая клетчатка, которая может повредить слизистую желудка и вызвать обострение. Кроме того, тыква имеет желчегонный эффект, и тем, у кого есть проблемы с кишечником, не рекомендуется есть ее по причине диареи.

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При запорах врачи, напротив, рекомендуют употреблять этот продукт.

Перевалова также отметила, что в тыкве содержится много каротиноидов, которые полезны для здоровья глаз и кожи.