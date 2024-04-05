Здоровье 05 апреля 2024, 13:22 Диетолог Перевалова рассказала, что чаще всего тяга к сладкому возникает из-за нехватки определенных витаминов

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Чаще всего тяга к мучному и сладкому появляется на фоне дефицита определенных витаминов и минеральных веществ в повседневной пище. Об этом радиостанции Spunik рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова.

Человека, которому не хватает магния, будет тянуть на шоколад, а при тяге к соленому ему следует восполнить недостаток натрия и хлора. Медик рекомендует в этом случае пить минеральную воду, чтобы восстановить электролитный обмен.

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«Если хочется трансжиров, значит, организму не хватает хорошего, качественного жира. Это свежее сливочное и растительное масло — источники витаминов А, D и Е», — добавила Перевалова.

При желании съесть что-то вредное организм нуждается в восполнении железа. Для этого надо съесть печенку, мясо, телятину и говядину.