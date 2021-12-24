Диетолог перечислила продукты, которые сохраняют красоту и молодость

Диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева заявила, что так называемого эликсира молодости не существует, однако замедлить процессы старения все же можно. Для этого необходимо употреблять продукты, богатые витаминами D, E и A, биофлавоноидами и селеном. Об этом написал «Ридус».

«Антиоксидантным действием обладают жирорастворимые витамины D, E и A. Самым главным и мощным антиоксидантом среди них является витамин Е. Он содержится во всех растительных маслах: подсолнечном, льняном, ореховых маслах. Авокадо — продукт с высокими антиоксидантными свойствами и большим количеством витамина Е в составе», — сообщила Аплетаева.

Большое количество селена можно найти в семенах, различных орехах, рыбе, морепродуктах. Биофлавоноиды есть в ярко окрашенных ягодах, фруктах и овощах, например, в чернике, черной смородине, томатах, облепихе, шиповнике.

Диетолог порекомендовала придерживаться сбалансированного питания и насовсем отказаться от трансжиров, поскольку они наносят вред здоровью, а значит, и красоте.

«Трансжиры образуются в процессе термообработки жиров, в том числе при жарке на растительном или сливочном масле», — заключила она.