Диетолог перечислила наиболее полезные ягоды

Лето — сезон ягод. Диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина рассказала для сайта kp.ru, какие из ягод являются не только вкусными, но и наиболее полезными.

По словам специалиста, первое место по содержанию полезных веществ занимают черника и голубика. Помимо витаминов С, В и РР в них содержатся антиоксиданты, которые нейтрализуют действие свободных радикалов, предотвращая преждевременное разрушение клеток. Кроме того, эти ягоды богаты кислотами: бензойной, яблочной, лимонной, уксусной и никотиновой. Кислоты ускоряют обмен веществ, но из-за их повышенного содержания чернику и голубику следует есть с осторожностью людям с заболеваниями ЖКТ.

Не менее полезна и черная смородина. Она содержит большое количество витамина С, а также пектинов, которые помогают выводить из организма соли тяжелых металлов — кадмия, ртути, свинца. Смородина полезна для работы почек, печени, дыхательной системы.

Одна из самых популярных ягод, клубника, тоже имеет полезные свойства. В ней содержится витамин С и фолиевая кислота, которая способствует укреплению сосудов. Магний, содержащийся в клубнике, помогает снижать давление и полезен для сосудов, а бета-каротин способствует обновлению кожи.