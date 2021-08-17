Диетолог перечислил вредные кисломолочные продукты

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала «Ридусу», какие кисломолочные продукты могут нанести вред организму. Вопреки распространенному мнению, не все из них полезны для здоровья.

Первыми в списке оказались сладкие йогурты и творожки.

«Йогурты и творожки с различными добавками, наполнителями лучше относить к десертным блюдам — сладостям, так как в них больше углеводов, чем в натуральном йогурте и творожке. Конечно, сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из молочной продукции будет усваиваться хуже», — пояснила Русакова.

Также не стоит налегать на обезжиренные кисломолочные продукты. Для достижения нужной густой консистенции в них добавляют крахмал — а это те же углеводы, объяснила врач. Такие продукты не дают насыщения, зато повышают уровень сахара в крови.

Но и слишком жирные продукты не окажут благотворного влияния на организм. Например, любимую многими сметану лучше выбирать средней жирности — только такой продукт может принести пользу.

«Сметану лучше выбирать жирностью 10−15%, от сметаны жирностью 25−30% лучше отказаться, потому что это очень тяжелый продукт для переваривания, для поджелудочной железы, для печени», — сказала диетолог.

Также Русакова посоветовала обращать внимание на срок годности продукта. Он не должен быть дольше пяти суток. Если срок годности длиннее, скорее всего, в продукт добавлены антибактериальные препараты, которые могут нарушить микрофлору кишечника.