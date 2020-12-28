Диетолог перечислил средства от похмелья

По его словам, с утра надо принять шипучий аспирин. Он поможет справиться с тошнотой и головной болью. Также стоит выпить соленой минералки. Она восстановит водно-солевой баланс организма.

Чтобы очистить кишечник, нужно принять энтеросгель. Через час-полтора после необходимо поесть, чтобы запустить систему пищеварения. Стоит выбрать что-то нежирное и легкое.

«Далее можете двигаться и действовать по желанию. Хоть опять пускаться в застолье», — заключил Плато.