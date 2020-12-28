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    28 декабря 2020, 14:06

    Диетолог перечислил средства от похмелья

    Дарья Морозова

    Диетолог Алекс Плато перечислил средства, которые помогут в борьбе с похмельем 1 января. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    По его словам, с утра надо принять шипучий аспирин. Он поможет справиться с тошнотой и головной болью. Также стоит выпить соленой минералки. Она восстановит водно-солевой баланс организма.

    Чтобы очистить кишечник, нужно принять энтеросгель. Через час-полтора после необходимо поесть, чтобы запустить систему пищеварения. Стоит выбрать что-то нежирное и легкое.

    «Далее можете двигаться и действовать по желанию. Хоть опять пускаться в застолье», — заключил Плато.