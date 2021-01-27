Диетолог перечислил самые опасные болезни, вызывающие резкое похудение

По словам специалиста, при таком нарушении слизистой человек начинает насыщаться очень маленькими порциями. Также потеря веса может быть связана с наличием в организме паразитов. Так, ленточные черви поглощают большую часть потребляемых питательных веществ.

«При этом стоит отметить, что резкое снижение массы тела может быть следствием такого серьезного заболевания, как ВИЧ. Люди, которые с ним столкнулись, могут, помимо прочего, испытывать боли в мышцах и горле, а также страдать от различного рода высыпаний», — уточнила Бурлакова.

Еще этот симптом наблюдается при диабете и онкологическом заболевании. В том числе речь идет о раке легких, молочной железы, толстой кишки или простаты. Кроме этого, среди причин, по которым человек начинает сбрасывать килограммы, могут быть туберкулез, проблемы с щитовидной железой, болезнь Крона, депрессия и деменция.