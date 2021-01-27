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    27 января 2021, 13:20

    Диетолог перечислил самые опасные болезни, вызывающие резкое похудение

    Полина Петрова

    Терапевт и диетолог Ольга Бурлакова рассказала, какие серьезные недуги могут спровоцировать резкое похудение. Одним из них является образование язвы на стенке желудка или на верхней части тонкой кишки, сообщил сайт NEWS.ru.
    Диетолог перечислил самые опасные болезни, вызывающие резкое похудение

    По словам специалиста, при таком нарушении слизистой человек начинает насыщаться очень маленькими порциями. Также потеря веса может быть связана с наличием в организме паразитов. Так, ленточные черви поглощают большую часть потребляемых питательных веществ.

    «При этом стоит отметить, что резкое снижение массы тела может быть следствием такого серьезного заболевания, как ВИЧ. Люди, которые с ним столкнулись, могут, помимо прочего, испытывать боли в мышцах и горле, а также страдать от различного рода высыпаний», — уточнила Бурлакова.

    Еще этот симптом наблюдается при диабете и онкологическом заболевании. В том числе речь идет о раке легких, молочной железы, толстой кишки или простаты. Кроме этого, среди причин, по которым человек начинает сбрасывать килограммы, могут быть туберкулез, проблемы с щитовидной железой, болезнь Крона, депрессия и деменция.