Диетолог перечислил продукты, замедляющие старение

Процессы старения неизбежно начинаются в человеческом организме в определенном возрасте, однако их можно замедлить, в том числе при помощи питания. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал ИА Nation News, что нужно есть после 50 лет, чтобы продлить молодость.

Специалист отметил, что процесс старения хорошо изучен, и если подойти к нему ответственно, можно избежать многих болезней и других неприятных аспектов.

«Старение — вполне понятный биологический процесс, в ходе которого нарастает повреждение ДНК клеток, замусоривание клеток разрушенными органоидами, повышение инсулинорезистентности. Как следствие, наблюдается развитие различных возрастных болезней: атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета. В настоящее время наработано довольно много подходов, как замедлить и проконтролировать эти процессы, потому что они проявляют себя еще раньше, чем появляется заболевание», — сказал Гинзбург.

В первую очередь для здоровья и молодости кожи следует обратить внимание на продукты, богатые полезными жирами: авокадо, орехи, оливковое масло, жирные сорта рыбы.

Полезны во взрослом возрасте и продукты, которые улучшают работу желудочно-кишечногго тракта.

«Это кисломолочные продукты — они улучшают кишечную микрофлору. Далее — все продукты, богатые пищевыми волокнами: овощи, фрукты, ягоды, водоросли, грубый хлеб, крупы», — рассказал врач.

Кроме того, в «омолаживающий» рацион важно включить продукты, которые борются с воспалениями и повышают иммунитет.

«Противовоспалительные молекулы: катехины — ими богат зеленый чай, квертицин — он содержится во фруктах. Куркумин и ряд похожих молекул — это восточные приправы вроде куркумы, перца, имбиря. Наши специи и травы тоже его содержат — такие как петрушка, кинза», — заключил специалист.