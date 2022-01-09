Диетолог перечислил продукты, в которых содержится много сахара

Даже если продукт несладкий, он может содержать в своем составе большое количество добавленного сахара. Об этом рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

Среди продуктов-лидеров по добавленному сахару, по словам Кругловой, выделяются кондитерские и хлебобулочные изделия. Так называемые «готовые завтраки», йогурты с фруктовым наполнением, некоторые соусы и майонез также содержат в себе много сахара, отметила диетолог в беседе с агентством «Прайм».

Сахар, по ее словам, можно найти даже в варенных колбасах, паштетах, кетчупе. В эти продукты его добавляют для усиления вкус.

При этом диетолог акцентировала внимание на том, что углеводы в фруктах не считаются добавленным сахаром.

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