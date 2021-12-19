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    19 декабря 2021, 02:48

    Диетолог перечислил продукты со «скрытым» сахаром

    Диетолог Пигарева: «скрытый» сахар содержится в соусах и молочных продуктах

    Дарья Бунякова

    Сахар может содержаться даже в тех продуктах, которые не имеют сладкого вкуса. Такой «скрытый» сахар есть в соусах и йогуртах, предупредила терапевт и диетолог Юлия Пигарева.

    Диетолог перечислил продукты со «скрытым» сахаром

    По словам медика, на первом месте по количеству сахара находятся газированные напитки, за которыми следуют соусы.

    «Дальше — готовые соусы, чаще всего с томатной пастой, различные кетчупы. Обычно человек не подозревает, что в такой пище может содержаться много лишнего сахара. Фруктовые йогурты и творожные массы, сладкие молочные продукты также содержат сахар», — перечислила Пигарева радио Sputnik.

    Она добавила, что сахар в большом количестве еще может содержаться в сухих завтраках. Причем диетолог подчеркнула, что его могут не указать на этикетке продукта. Некоторые производители придают сладость своей продукции с помощью сиропов.

    «Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мед, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет», — пояснила Пигарева.

    Медик отметила, что сахар может быть в составе продукта, но стоять в списке ингредиентов он должен на последнем месте.