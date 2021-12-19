Диетолог перечислил продукты со «скрытым» сахаром
Диетолог Пигарева: «скрытый» сахар содержится в соусах и молочных продуктах
Сахар может содержаться даже в тех продуктах, которые не имеют сладкого вкуса. Такой «скрытый» сахар есть в соусах и йогуртах, предупредила терапевт и диетолог Юлия Пигарева.
По словам медика, на первом месте по количеству сахара находятся газированные напитки, за которыми следуют соусы.
«Дальше — готовые соусы, чаще всего с томатной пастой, различные кетчупы. Обычно человек не подозревает, что в такой пище может содержаться много лишнего сахара. Фруктовые йогурты и творожные массы, сладкие молочные продукты также содержат сахар», — перечислила Пигарева радио Sputnik.
Она добавила, что сахар в большом количестве еще может содержаться в сухих завтраках. Причем диетолог подчеркнула, что его могут не указать на этикетке продукта. Некоторые производители придают сладость своей продукции с помощью сиропов.
«Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мед, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет», — пояснила Пигарева.
Медик отметила, что сахар может быть в составе продукта, но стоять в списке ингредиентов он должен на последнем месте.