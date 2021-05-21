Диетолог перечислил причины повышенного холестерина

Главные причины, способствующие повышению холестерина в крови, перечислила кандидат медицинских наук, врач диетолог Дарья Русакова. Об этом сообщило ИА Nation News.

Люди, которые ведут здоровый образ жизни, могут попасть в группу риска по заболеванию из-за предрасположенности на генетическом уровне.

«Холестерин может повышаться в крови у людей, которые в принципе ведут достаточно здоровый образ жизни, но на генетическом уровне у них есть определенная поломка, которая вызывает повышенную выработку своего собственного холестерина», — отметила диетолог.

Холестерин бывает двух видов — экзогенный и эндогенный. Первый поступает в организм с пищей, а второй вырабатывается уже в нем. Самые распространенные факторы, влияющие на повышение холестерина, — сидячий образ жизни, стресс, ожирение и различные нарушения метаболизма.

Веганы тоже могут иметь повышенный холестерин, поскольку он будет вырабатываться собственным организмом. Холестерин нужен для синтеза гормонов, в том числе мужских и женских половых, для клеточных мембран.

Чтобы не попасть в группу риска, надо устранить факторы, способствующие патологии. Для этого предстоит избавиться от стрессовых факторов, бросить курить и наладить питание.

Самыми опасными продуктами считаются жареные блюда, маргарин, колбасные изделия, фастфуд, особенно в комбинации с сахаром. Такое сочетание вызывает развитие атеросклероза.

К самым полезным продуктам диетолог отнесла рыбу и морепродукты, которые содержат омега-3 и жирные кислоты. Также она посоветовала употреблять растительные масла, семена и орехи.