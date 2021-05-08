Диетолог перечислил правила для похода на шашлыки

При походе на шашлыки нужно помнить несколько правил. Их перечислила ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, диетолог Ольга Григорьян, сообщил RT.

Она посоветовала соблюдать умеренность при употреблении мяса и растягивать этот процесс во времени.

«Перед таким тяжелым приемом пищи все-таки лучше съесть салаты и не надо набрасываться на еду, нужно растянуть это во времени. Поел салат — занялся приготовлением шашлыка, поговорили — немного поели мяса», — объяснила диетолог.

Лучше не мариновать мясо в кефире или майонезе, потому что такое сочетание приводит к кишечным расстройствам и увеличивает нагрузку на поджелудочную железу. Диетолог порекомендовала готовить натуральное мясо, причем делать выбор в пользу курицы и индейки.

На пикниках не нужно запивать шашлык сладкой газировкой, так как она усиливает всасывание всех веществ. Это плохо сказывается на сердце, печени и других внутренних органах. Также не следует злоупотреблять алкоголем.

Григорьян считает, что 200 граммов — максимальный размер порции мяса, которую можно съесть за раз. После этого нужно устроить перерыв, поскольку через 15-20 минут почувствуете сытость. Диетолог напомнила, что самое опасное — за полчаса употребить слишком много еды. Последствия могут быть разными, вплоть до заворота кишок.