Диетолог перечислил полезные и вредные свойства сыра

Именно поэтому, нельзя сравнивать по своей пользе йогурт и творог с сыром. Герасимова подчеркнула, что жертвовать другими продуктами в пользу него не стоит.

«Сыр можно считать скорее дополнением к сбалансированному рациону, чем источником нутриентов, потому что сыр имеет высокую жирность. Как бы его не любили, но при высокой жирности там мало белка и много холестерина», — пояснила специалист.

Не нужно забывать о личной непереносимости некоторых веществ, содержащихся в сырах. В частности речь идет о лактозе. В этом случае употребление продукта лишь навредит человеку.

При правильном усвоении сыра организмом, он получает необходимые для жизнедеятельности кальций, белки и аминокислоты.

Ранее сообщалось, что группа американских ученых и дизайнеров придумала, как выращивать мясо самостоятельно, без вреда для животных. Для этого они взяли человеческие клетки и кровь, из которых культивировали настоящий стейк.