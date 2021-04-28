Диетолог перечислил пять признаков истощения организма

Истощение является более серьезной версией усталости. Говорить о нем может изменение настроения, веса, волос и кожи головы. Диетолог Кларисса Ленхерр рассказала, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

«Вы заметили, что ваше настроение изменяется немного сильнее, чем обычно? У вас есть чувство отстраненности, беспокойства или даже депрессии? Если ответ положительный, то это может быть вызвано истощением», — привело слова диетолога издание Express.

Ленхерр пояснила, что эмоции могут усиливаться во время усталости. В организме уменьшается уровень энергии, необходимой для реагирования на факторы стресса. Если ощущение усталости продолжается больше месяца, то стоит обратиться к врачу.

Еще одним признаком истощения может быть усталость после восьми часов сна. Если человек не высыпается или просыпается посреди ночи, то это может способствовать истощению организма. Специалист посоветовала избегать употребления кофеина перед сном и не использовать вечером гаджеты. Набор веса или резкое похудение тоже могут быть симптомами истощения.

«Проверьте свои маркеры щитовидной железы, такие как ТТГ и Т4, и исключите дефицит питательных веществ, который может повлиять на ваш голод и сытость», — порекомендовала Ленхерр.

При истощении кожа может становиться более сухой и склонной к высыпаниям, а волосы могут начать истончаться и выпадать. В этом случае также стоит провериться на дефицит питательных веществ. Пятым признаком истощения является так называемый мозговой туман. Диетолог пояснила, что истощение мозга приводит к тому, что человеку становится сложнее думать, рассуждать и сосредотачиваться.