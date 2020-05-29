Диетолог перечислил лучшие продукты для счастья

Чувство счастья вызывает тирозин. Он содержится в соевых бобах, бананах, миндале и яйцах. Последние также лидируют по наличию в них глицина. Поэтому обычное яйцо врач назвал уникальным продуктом счастья. Спустя три-четыре часа после его употребления в организме включается система «внутреннего вознаграждения». Подобные чувства человек испытывает, когда достигает успеха или занимается сексом.

На счастье в организме также влияют арахидоновая кислота и ее производные, анандамид и 2-глицерид. Эти вещества вызывают чувство расслабления, отдыха, усиливают ощущение радости жизни. Большое количество арахидоновой кислоты содержится в сале. Для заряда бодрости и настроения на весь день достаточно съесть 30 граммов этого продукта с чесноком.

Серотонин — еще один известный гормон счастья. При его дефиците начинается депрессия. В этом случае важно есть сыр.

Гормон дофамин — тоже важное вещество. В больших количествах он содержится в арахисе, миндале и семечках подсолнечника.

А сырое мясо — источник норадреналина. Как вариант, врач предлагает сделать «тартар» или съесть сыровяленое мясо без какой-либо тепловой обработки. Также подойдут хамон, бастурма, брезаола, прошутто, шпек.