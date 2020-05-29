    29 мая 2020, 14:43

    Диетолог перечислил лучшие продукты для счастья

    Алена Макаренко

    Представлен топ продуктов, после употребления которых люди испытывают счастье. Их перечислила врач, диетолог Марият Мухина, сообщил сайт ToDay News Ufa.
    Диетолог перечислил лучшие продукты для счастья

    Чувство счастья вызывает тирозин. Он содержится в соевых бобах, бананах, миндале и яйцах. Последние также лидируют по наличию в них глицина. Поэтому обычное яйцо врач назвал уникальным продуктом счастья. Спустя три-четыре часа после его употребления в организме включается система «внутреннего вознаграждения». Подобные чувства человек испытывает, когда достигает успеха или занимается сексом.

    На счастье в организме также влияют арахидоновая кислота и ее производные, анандамид и 2-глицерид. Эти вещества вызывают чувство расслабления, отдыха, усиливают ощущение радости жизни. Большое количество арахидоновой кислоты содержится в сале. Для заряда бодрости и настроения на весь день достаточно съесть 30 граммов этого продукта с чесноком.

    Серотонин — еще один известный гормон счастья. При его дефиците начинается депрессия. В этом случае важно есть сыр.

    Гормон дофамин — тоже важное вещество. В больших количествах он содержится в арахисе, миндале и семечках подсолнечника.

    А сырое мясо — источник норадреналина. Как вариант, врач предлагает сделать «тартар» или съесть сыровяленое мясо без какой-либо тепловой обработки. Также подойдут хамон, бастурма, брезаола, прошутто, шпек.