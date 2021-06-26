Диетолог перечислил 5 полезных свойств куркумы

Употребление куркумы положительно влияет на состояние сосудов, кожи и психики. Диетолог и врач Джош Акс назвал пять способов, как улучшить здоровье с помощью этой специи.

«Куркума — одно из лучших питательных веществ в мире, независимо от того, говорим мы о порошке, экстракте или таблетках. То, что куркума делает с организмом, потрясающе», — привело слова Акса издание Daily Express.

Врач пояснил, что регулярное употребление куркумы помогает защититься от образования тромбов. Исследования показали, что специя способна снизить риск объединения тромбоцитов. Акс посоветовал добавлять больше куркумы в свой рацион тем, кто страдает сахарным диабетом. Приправа поможет избежать скачков сахара в крови.

Специя является естественным противовоспалительным и антиоксидантным средством. В связи с этим она будет полезна при некоторых кожных заболеваниях. Маска на основе куркумы поможет придать лицу сияние.

Употребляя больше куркумы, можно избежать высокого уровня холестерина в крови. Эта специя также считается естественным болеутоляющим.