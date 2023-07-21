Здоровье 21 июля 2023, 13:38 Диетолог Пегова порекомендовала заменить сахар на фруктозу или стевию

Читать 360tv в

Диетолог Евгения Пегова в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» порекомендовала россиянам заменить сахар на фруктозу или стевию. Эти ингредиенты придадут блюду сладкий вкус, но не навредят фигуре.

Медик объяснила, что и фруктоза, и стевия по своему вкусу значительно слаще сахара, а это означает, что человек добавит их в блюдо в меньшем количестве, написало utro.ru.

Реклама

Фруктоза и стевия позволят сохранить баланс между потреблением допустимого количества калорий и вкусом, добавила диетолог.