Диетолог Павлова заявил, что вред от майонеза равносилен вреду от алкоголя

Вред от майонеза сопоставим с вредом от алкоголя. Таким мнением поделилась кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

При этом большинство россиян в период новогодних праздников употребляют большое количество блюд с высоким содержанием майонеза. Однако вред от этой добавки крайне высок. По словам Павловой, относиться к этому продукту стоит как к алкогольным напиткам.

«Майонез — катализатор старения. А использование майонеза для запекания — это вообще бомба. Сложно придумать что-нибудь вреднее для организма», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что мнение о вреде исключительно магазинного майонеза крайне распространено. Однако она подчеркнула, что домашний майонез несет равносильный вред для организма.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, какой майонез является наименее вредным. По их словам, лучше всего покупать майонезы торговых марок «Скит» «Ряба» и Heinz.