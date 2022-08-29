Диетолог Павлова объяснила, почему орехи не подходят для перекуса

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова в беседе с радиостанцией Sputnik объяснила, почему орехи не подходят для перекуса.

По словам медика, этот продукт содержит множество полезных веществ, в частности, растительные жиры и микроэлементы, однако для их получения достаточно небольшого количества орехов.

«Чтобы получить все необходимое из орехов — микроэлементы, растительные жиры и так далее, достаточно съесть буквально несколько штук. Порция грецких орехов — это всего пара штук, пекана или бразильского ореха — одна штука, миндаля, фундука или кешью — шесть-семь штук», — сообщила Павлова.

Как отметила медик, перекус должен быть сбалансированным по составу.

«Перекус должен быть полноценным в плане баланса, там должен быть белок и какой-то растительный элемент, овощ или фрукт. Перекус орехами — это калорийно, потому что у нас никто не ест по два орешка, все едят горсточками или чашечками. Если не перебирать калорий, то это мало по объему (для перекуса, — ред.), а если нормальный объем — это перебор калорий и простой путь к ожирению. Кроме того, из орехов почти невозможно усвоить белок, только очень маленькое его количество усваивается», — резюмировала Павлова.