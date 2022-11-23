23 ноября 2022, 12:00
Диетолог Павлюк рассказала, какой хлеб считается самым полезным
Диетолог Павлюк: намного полезнее хлеб, приготовленный из цельнозерновой муки
Врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк в беседе с «Москвой 24» рассказала, что ни в коем случае не стоит покупать хлеб, сделанный из муки высшего сорта. Лучше всего брать в магазине хлеб из цельнозерновой муки.
Мука высшего сорта, как пояснила специалист, состоит только из эндосперма пшеницы, в котором по сути содержится один крахмал. В цельнозерновой муке, помимо эндосперма, содержатся зародыши пшеницы и отруби.
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«Цельнозерновой хлеб в рационе помогает снизить риск развития многих заболеваний, в том числе диабета II типа, болезней сердца и некоторых видов рака», — добавила диетолог.
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Особой пользой обладает хлеб из пророщенного зерна пшеницы и хлеб на закваске. Первый богат бета-каротином и витаминами С и Е, а второй — пребиотиками и пробиотиками.
Хлеб на закваске также имеет более низкий по сравнению с хлебом из муки высшего сорта гликемический индекс, заключила Павлюк.
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