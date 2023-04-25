25 апреля 2023, 15:28
Диетолог Павличенко заявила, что вредная пища не дает длительного насыщения
Некоторые продукты обладают высокой калорийностью, но при этом не дают длительного насыщения. Такой информацией поделилась диетолог Светлана Павличенко. Об этом сообщил aif.ru.
Медик пояснила, что калорийные продукты, в составе которых мало белка, клетчатки, витаминов и минералов, называют пищевым мусором. Организм испытывает насыщение на протяжении короткого срока, но при этом не получает полезных веществ, написали Nation News.
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«В таких высококалорийных, но бесполезных продуктах много соли, сахара и жира. А белков, клетчатки и витаминов — мало. И в таком соотношении кроется опасность», — рассказала Павличенко.
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