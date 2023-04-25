Здоровье 25 апреля 2023, 15:28 Диетолог Павличенко заявила, что вредная пища не дает длительного насыщения

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Некоторые продукты обладают высокой калорийностью, но при этом не дают длительного насыщения. Такой информацией поделилась диетолог Светлана Павличенко. Об этом сообщил aif.ru.

Медик пояснила, что калорийные продукты, в составе которых мало белка, клетчатки, витаминов и минералов, называют пищевым мусором. Организм испытывает насыщение на протяжении короткого срока, но при этом не получает полезных веществ, написали Nation News.

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«В таких высококалорийных, но бесполезных продуктах много соли, сахара и жира. А белков, клетчатки и витаминов — мало. И в таком соотношении кроется опасность», — рассказала Павличенко.