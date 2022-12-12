Здоровье 12 декабря 2022, 16:58 Диетолог Павличенко рассказала, как питание сказывается на здоровье Диетолог Павличенко заявила, что неправильная диета может спровоцировать заболевания

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Питание является одним из главных факторов, который провоцирует развитие хронических заболеваний. Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», кандидат медицинских наук, диетолог-терапевт Светлана Павличенко рассказала, какие продукты стоит исключить из своего рациона. Об этом сообщила Pravda.Ru.

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Вопреки распространенному мифу, не существует генов, которые отвечают за развитие заболеваний. Сказывается может наследственность, однако основную роль играет питание. Специалист пояснила, что крайне опасной для организма является «западная» диета, которая включает обилие животных жиров и продуктов глубокой переработки. Такая система питания мешает развитию полезных бактерий, при этом вызывая образование условно-патогенных микробов. Они и являются причиной развития хронических болезней.