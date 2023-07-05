Здоровье 05 июля 2023, 12:39 Диетолог Панова предложила завтракать летом холодной кашей с орехами

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Летом не всегда хочется есть горячий завтрак, потому прекрасной альтернативой станет холодная каша или домашний смузи с добавлением орехов. Об этом «Газете.ru» рассказала диетолог Оксана Панова.

Она предложила готовить завтрак с вечера. Например, к овсяным хлопьям можно добавить нежирный йогурт или воду и оставить их в холоде. Утром останется только достать, добавить ягоды или орехи и съесть. Также, добавил сайт kp.ru, можно сделать домашние смузи. Напиток тоже может стать питательным и освежающим завтраком.

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