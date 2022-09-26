Диетолог Панова посоветовала родителям приучать детей к здоровому питанию на своем примере | 360°

Здоровье 26 сентября 2022, 12:20 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Панова посоветовала родителям приучать детей к здоровому питанию на своем примере Диетолог Панова: до семи лет именно родители формируют пищевые привычки у детей Unsplash

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Нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков «Здоровье наших детей» Ольга Панова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, каким образом родители могут приучить своего ребенка к здоровому питанию.

Специалист отметила, что дети, в первую очередь, ориентируются на своих родителей.

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«Дело в примере. До семи лет именно родители формируют привычки детей. В школьном возрасте приучить ребенка к здоровому питанию будет тяжелее. Главное, ни в коем случае нельзя ни заставлять, ни обманывать, ни тем более приучать к чему-то, чего вы сами не делаете. Очень часто родители хотят, чтобы дети питались здоровой едой, а сами питаются, например, из-за своей занятости, теми же пельменями, любыми продуктами глубокой переработки, потому что это можно быстро приготовить. Или родители покупают чипсы, а потом не понимают, как отучить от них ребенка», — сообщила Панова.

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Она добавила, что переход на здоровое питание должен быть плавным.

«Приучать надо постепенно. Если у вас на столе все время стоит вазочка с печеньем, сушками, конфетами, поменяйте их на овощи и фрукты. Например, морковные палочки или яблочные дольки могут быть заменой тому, что дети привыкли грызть. Если в тарелке обычно лежат условные котлеты и макароны, постепенно меняйте макароны на овощи в разном виде», — резюмировала Панова.

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