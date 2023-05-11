Здоровье 11 мая 2023, 15:57 Диетолог Панова порекомендовала худеющим отказаться от офисных чаепитий

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Нутрициолог, диетолог, эндокринолог Оксана Панова в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила, почему офисные чаепития могут помешать худеющим избавляться от лишних килограммов.

Как отметила специалист, обычно такие перекусы в своем составе имеют сахар и быстрые углеводы.

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«В ход идут шоколадки, печенье, вафли и другие продукты, насыщенные сахаром, быстрыми углеводами и трансжирами. В результате количество съеденных за день калорий незаметно, но ощутимо увеличивается», — процитировал kp.ru диетолога.

По словам другого диетолога Гузель Евстигнеевой, частые перекусы растягивают объем желудка и создают нагрузку на весь процесс пищеварения. Таким образом, худеющие получают дополнительные калории.