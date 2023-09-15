Здоровье 15 сентября 2023, 12:56 Диетолог Панина объяснила, что бесконтрольный прием БАДов вредит печени

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Если принимать БАДы и лекарства без согласования с врачом, можно не только не улучшить свое состояние, но и нанести серьезный вред печени. Об этом RT рассказала врач-диетолог Наталья Панина.

Она объяснила, что работу печени могут нарушить многие факторы. Например, ожирение, которое иногда провоцирует цирроз. Кроме того, прием БАДов, антибиотиков и других препаратов также вредят органу. Как добавили «Дни.ру», любое лечение нужно согласовывать с врачом.

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