Здоровье 19 апреля 2024, 14:31 Диетолог Паддик: сбалансированное питание поможет побороть тягу к сладкому

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Любителям сладостей стоит сбалансированно питаться три раза в день, чтобы избавиться от своей тяги к сахару. Об этом рассказал диетолог Робби Паддик, сообщил сайт Daily Mail.

По слова специалиста, чаще всего есть сладкое хочется из-за настоящего голода. В таком случае тело посылает сигналы голода и побуждает человека удовлетворить основные потребности из-за дефицита необходимых питательных веществ, например, белка.

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Именно трехразовое питание, богатое белком, жиром и клетчаткой поможет бороться с тягой к нездоровой еде, в том числе к сладкому, сообщила «Свободная пресса».