Диетолог озвучила альтернативу рыбьему жиру
Диетолог Пирогова порекомендовала употреблять льняное масло, которое содержит линоленовую кислоту
Традиционный русский продукт может стать растительной альтернативой рыбьему жиру. Об этом заявила кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Юлия Пигарева, сообщило агентство «Прайм».
По словам специалиста, человек должен употреблять три вида Омега-3. К ним относятся линоленовая, эйкозапентаеновая (ЕПК) и докозагексаеновая (ДГК) жирные кислоты. Причем эти кислоты организм не способен вырабатывать сам, поэтому человек должен потреблять их вместе с пищей, написала «Газета.ru».
Диетолог отметила, что восполнить потребность в кислотах способен рыбий жир. А из растительных продуктов с этим отлично справится льняное масло. Оно является оптимальным по содержанию полиненасыщенных жирных кислот.
Одна следует помнить, что льняное масло содержит в себе лишь линоленовую кислоту. Чтобы восполнить запас в организме двух других видов кислот, которые являются более важными, необходимо регулярно есть рыбу и морепродукты, заключила медик.