Диетолог озвучила альтернативу рыбьему жиру

Традиционный русский продукт может стать растительной альтернативой рыбьему жиру. Об этом заявила кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Юлия Пигарева, сообщило агентство «Прайм».

По словам специалиста, человек должен употреблять три вида Омега-3. К ним относятся линоленовая, эйкозапентаеновая (ЕПК) и докозагексаеновая (ДГК) жирные кислоты. Причем эти кислоты организм не способен вырабатывать сам, поэтому человек должен потреблять их вместе с пищей, написала «Газета.ru».

Диетолог отметила, что восполнить потребность в кислотах способен рыбий жир. А из растительных продуктов с этим отлично справится льняное масло. Оно является оптимальным по содержанию полиненасыщенных жирных кислот.

Одна следует помнить, что льняное масло содержит в себе лишь линоленовую кислоту. Чтобы восполнить запас в организме двух других видов кислот, которые являются более важными, необходимо регулярно есть рыбу и морепродукты, заключила медик.