Диетолог: овощи и фрукты не могут негативно повлиять на иммунитет

Этот фермент называется аскорбатоксидаза. Он разрушает витамин С, который необходим для защиты организма от вирусов. Больше всего его присутствует в огурцах и кабачках.

Бобровский уточнил, что этот фермент чаще всего разрушается при готовке. К тому же внутри организма его действие очень слабое.

Также диетолог добавил, что у современного человека встретить недостаток витамина С довольно сложно. В основном этим страдают те, кто не ест овощи, фрукты и зелень в принципе.

«Таких людей мало, недостаток у них больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они употребляют мало продуктов с витамином С», — заключил Бобровский.

Врач-диетолог Анна Коробкина объяснила, что дробное питание может стать причиной развития сахарного диабета. Есть большой риск появления этого недуга, если не выдерживать достаточный интервал между приемами пищи.