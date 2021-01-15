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    15 января 2021, 14:02

    Диетолог: овощи и фрукты не могут негативно повлиять на иммунитет

    Дарья Морозова

    Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что фермент, разрушающий витамин С, который содержится в некоторых овощах и фруктах, не может негативно повлиять на иммунитет человека. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
    Диетолог: овощи и фрукты не могут негативно повлиять на иммунитет

    Этот фермент называется аскорбатоксидаза. Он разрушает витамин С, который необходим для защиты организма от вирусов. Больше всего его присутствует в огурцах и кабачках.

    Бобровский уточнил, что этот фермент чаще всего разрушается при готовке. К тому же внутри организма его действие очень слабое.

    Также диетолог добавил, что у современного человека встретить недостаток витамина С довольно сложно. В основном этим страдают те, кто не ест овощи, фрукты и зелень в принципе.

    «Таких людей мало, недостаток у них больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они употребляют мало продуктов с витамином С», — заключил Бобровский.

    Врач-диетолог Анна Коробкина объяснила, что дробное питание может стать причиной развития сахарного диабета. Есть большой риск появления этого недуга, если не выдерживать достаточный интервал между приемами пищи.